Более 33 тыс. человек воспользовались сервисом "Переезд в Москве" с начала года

Чаще всего пользователи изучают материалы об образовании детей, оформлении обязательных документов и статьи о столичном здравоохранении

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Свыше 33 тыс. человек с начала 2023 года воспользовались сервисом "Переезд в Москве", в котором собраны помогающие при смене места жительства инструкции. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Суперсервисом "Переезд в Москве" за восемь месяцев этого года воспользовались более 33 тыс. раз. Он пригодится горожанам, переезжающим из одного района столицы в другой, и тем, кто переселяется в Москву из других регионов страны. В суперсервисе содержатся пошаговые инструкции, которые помогают узнать, как решить бытовые вопросы при переезде и комфортно адаптироваться на новом месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего пользователи изучают материалы об образовании детей, оформлении обязательных документов и статьи о столичном здравоохранении. Воспользоваться материалами может любой пользователь портала mos.ru. Для этого нужно перейти в каталог услуг и в разделе "Жилье, недвижимость, земля" выбрать "Переезд в Москве".

"Переезд в новый город или район - жизненная ситуация, в которой важно иметь под рукой четкую инструкцию, рассказывающую о том, как действовать и о чем не забыть. Для этого в суперсервисе собрана информация обо всем самом необходимом на новом месте - от оформления документов до планирования досуга. При этом наборы инструкций адаптированы под конкретный сценарий переезда. Если семья переезжает с детьми, сервис подскажет, как записать ребенка в детский сад или в первый класс, а если есть личное авто - предоставит подробные материалы о том, как и где оформить полис ОСАГО или парковочное разрешение, где находить и оплачивать штрафы и многое другое", - говорится в сообщении со ссылкой на столичный департамент информационных технологий.