Госдума запустила версию своего сайта на испанском языке

Решение приняли в преддверии международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка", сообщил председатель ГД Вячеслав Володин

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Официальный сайт палаты парламента дополнен испаноязычной версией в преддверии международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что поступает много запросов от зарубежных коллег, и "важно, чтобы материалы о деятельности Государственной думы были доступны для них".

"Испанский язык - второй по популярности в мире, на нем говорят около полумиллиарда человек. Это основной язык Латинской Америки - 19 стран-носителей, большинство из которых дружественные для России. В этой связи, а также в преддверии международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка", официальный сайт Госдумы дополнен испаноязычной версией", - сказал Володин.

С сентября 2018 года работает англоязычная версия сайта.