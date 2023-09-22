В ЯНАО объявили штормовое предупреждение из-за ветра до 23 м/с

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона сообщили, что из-за непогоды возможно ограничение в работе судов

ТАСС, 22 сентября. Дождь и сильный ветер с порывами до 23 м/с ожидаются на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 22 сентября. Синоптики объявили штормовое предупреждение, возможно ограничение в работе судов, сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.

"Штормовое предупреждение. <…> 22 сентября 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с сильными порывами ветра возможно ограничение в работе судов, следующих по межмуниципальным маршрутам, в том числе на паромной переправе, вплоть до полного прекращения движения, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

По данным регионального гидрометцентра, в ЯНАО установилась облачная с прояснениями погода, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью может опуститься до нуля, а днем ожидается потепление до плюс 11 градусов.