Около 6 тыс. опросов провели в московском "Активном гражданине" с 2014 года

Чаще всего голосования посвящены благоустройству, выбору названий для улиц, площадей, станций метро и городских вокзалов, развитию сервисов и услуг

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. голосований провели в Москве в рамках проекта "Активный гражданин" за весь период его существования - с 2014 года. Горожане более 235 млн раз выразили мнение по вопросам благоустройства дворов, названия улиц и многого другого, сообщается на сайте мэра столицы.

"В проекте "Активный гражданин" провели уже 6 тыс. голосований. Горожане высказали более 235 млн мнений, 4 тыс. идей было реализовано. Чаще всего проводят голосования, посвященные благоустройству, выбору названий для улиц, площадей, станций метро и городских вокзалов, развитию сервисов и услуг для жителей Москвы, а также выбору мероприятий для городских праздников", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что за время работы проекта жители столицы участвовали в опросах по утверждению стандартов детского отдыха, работы поликлиник и библиотек, проектов благоустройства дворов, а также выражали свое мнение при выборе дизайна некоторых станций метро Москвы.

В этом году пользователи голосовали за программу Дня города, выбирали цвета для трех будущих линий метро, голосовали за любимые места для летнего отдыха, выбирали название для северного дублера Кутузовского проспекта и других городских объектов.

Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,5 млн человек.