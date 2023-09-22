Около 130 журналистов из новых регионов стали членами СЖР

По словам председателя Союза Владимира Соловьева, в начале сентября он вручил около 90 членских билетов в Луганске и Донецке

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Порядка 130 журналистов из новых регионов РФ стали членами Союза журналистов России (СЖР). Об этом ТАСС сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев в кулуарах форума "Вся Россия - 2023".

"В начале сентября я был в Луганске и Донецке, где вручил членам Союза журналистов России около 90 билетов. В Херсонской и Запорожской областях планируется выдать около 40 билетов тем, кто уже принят в российский союз, но осталось только получить членский билет. Все больше сотрудников СМИ из новых регионов России хотят быть частью объединения", - сказал Соловьев.

XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", которую вручили на форуме.