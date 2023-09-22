В Приморье прибыла первая группа туристов из Китая по безвизовому режиму

Границу пересекли 14 человек

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Первая группа китайских туристов прибыла в Приморье по возобновленному между Россией и Китаем безвизовому туристическому режиму. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Первая группа китайских туристов отправилась в Приморье по безвизу. Через погранпереход Хуньчунь - Краскино в пятницу, 22 сентября, в Россию приедут 64 путешественника. Как рассказали в агентстве по туризму региона, первые списки туристов из Китая, которые собираются посетить Приморье, поступили в ведомство накануне, 21 сентября. Сегодня в 11:30 по местному времени (04:30 мск) границу пересекла первая тургруппа - это 14 человек", - говорится в сообщении.

Остальные гости группами приедут в регион до конца дня. Туристический безвизовый режим между Россией и Китаем возобновился 1 августа.

Руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский сообщил ТАСС, что с февраля текущего года, когда Китай открыл границы, по середину августа в Приморье с визами въехали более 37 тыс. граждан КНР. "Если говорить о тех, кто приезжает по визам, в том числе и электронным, то в среднем [они находятся в регионе] 3-4 дня. Из тех, кто прибыл, большинство - бизнес или VIP. Среди предпочтений - море, гастрономия, природа, европейская культура в Азии", - сказал Крепский.

В 2018 году регион посетили 4,5 млн человек, в 2019-м - 5 млн. После ковидных 2020 и 2021 годов, когда туризм был на паузе во всем мире, край начал восстанавливать турпоток: в 2022 году в регионе побывали более 3 млн гостей, а по итогам 2023 года регион ожидает принять 3,5 млн гостей. В следующем году край планирует принять до 4 млн гостей.