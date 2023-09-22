В Москве в районе Черемушки построят храм святых Владимира и Ольги

Комплекс будет расположен на улице Архитектора Власова

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство храма Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в районе Черемушки на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Специалисты Мосгосстройнадзора оформили разрешительные документы, необходимые для начала строительства храмового комплекса. Он состоит из храма и приходского дома, объединенных подземной галереей с церковной лавкой. Общая площадь религиозного объекта составит 2 тыс. кв. м. Двухэтажное здание церкви сможет вместить до 500 человек", привели в тексте слова и. о. председателя ведомства Игоря Войстратенко.

Отмечается, что храмовый комплекс будет расположен на улице Архитектора Власова.

В пресс-службе рассказали, что в подвальной части храма расположится ризница, баптистерий (крестильня) и детская комната. Первый этаж займет молельный зал с алтарем, а на втором оборудуют пространство для хора.

"Застройщик уже направил в Мосгосстройнадзор извещение о начале строительства, после чего была составлена индивидуальная программа проверок. Наши инспекторы совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") будут проводить контрольно-надзорные мероприятия на всех этапах возведения храма в Черемушках для оценки соответствия качества работ и материалов требованиям проектной документации", отметил Войстратенко.