Торгпред РФ: безвизовые турпоездки способствуют расширению коммуникаций между с Тегераном

Безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном возобновился 1 августа

ДУБАЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Ираном способствуют расширению коммуникаций между странами. Такое мнение выразил торговый представитель РФ в исламской республике Рустам Жиганшин в ходе встречи с мэром иранского города Тебриз Якубом Хошияром.

"Эти поездки играют значительную роль в развитии взаимодействия и расширении коммуникаций [России и Ирана], а также способствуют развитию туризма", - цитирует Жиганшина иранское агентство ISNA.

В марте 2023 года министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Россия и Иран в 2023 году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между странами. Оно было заключено 1 июля 2021 года. В соответствии с соглашением граждане одной из стран могут посещать другую без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней. Минэкономразвития РФ информировало, что безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном возобновился 1 августа.

21 сентября, как сообщили ТАСС в "Кавказ.РФ", первая иранская делегация прибыла в Россию по безвизовому режиму, самолет с туроператорами из Ирана приземлился в аэропорту Минеральных Вод. Визит иранской делегации организован "Кавказ.РФ" при поддержке Минэкономразвития России. В течение недели представители десяти иранских туроператоров будут знакомиться с туристической инфраструктурой и достопримечательностями Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Чечни и Дагестана, а также встретятся с коллегами - туроператорами Северо-Кавказского федерального округа.