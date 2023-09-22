Стала известна причина смерти актера Ангуса Клауда из сериала "Эйфория"

Она наступила в результате передозировки наркотиков

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Смерть американского актера Ангуса Клауда, известного по сериалу "Эйфория" (Euphoria, с 2019 года), наступила в результате передозировки наркотических веществ. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Сообщается, что коронер (следователь по делам о насильственной или внезапной смерти) округа Аламеда, находящегося неподалеку от Окленда и Сан-Франциско, признал смерть актера несчастным случаем. Агентство отмечает, что причиной смерти Клауда стала "острая интоксикация" из-за "совместного воздействия метамфетамина, кокаина, фентанила и бензодиазепинов".

Артист сериала "Эйфория" умер в возрасте 25 лет 31 июля в Окленде (штат Калифорния). Как сообщил портал TMZ, мать актера позвонила в экстренные службы города и сообщила о "возможной передозировке" у сына. Когда медики прибыли, он был уже мертв.

TMZ отметил, что некоторое время назад актер потерял отца и "боролся с его потерей".