В столице Узбекистана открылась выставка "Российское образование. Ташкент-2023"

Она будет проходить в филиале МГИМО

ТАШКЕНТ, 22 сентября. /ТАСС/. Выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент-2023" открылась в столице Узбекистана. Она будет проходить в течение двух дней в филиале МГИМО. Об этом сообщили ТАСС в представительстве Россотрудничества в республике.

"Выставку-ярмарку открыл посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, ее участники познакомят абитуриентов с возможностями обучения в государственных вузах и профессиональных образовательных организациях РФ, а также расскажут выпускникам школ и вузов Узбекистана о направлениях подготовки и условиях обучения в России", - сказал сотрудник представительства Россотрудничества. Он отметил, что на выставке можно встретиться и поговорить с руководителями и преподавателями более пятидесяти вузов из разных регионов России. Они расскажут об особенностях студенческой жизни, в частности, о возможностях занятия наукой и спортом, условиях проживания в общежитиях и трудоустройстве после окончания вуза.

Ожидается, что по итогам выставки российские и узбекистанские вузы согласуют график проведения олимпиад и мероприятий по набору абитуриентов из Узбекистана.