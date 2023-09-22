Матвиенко поздравила президента Туркмении Бердымухамедова с днем рождения

Председатель Совета Федерации выразила уверенность в нерушимости дружбы России и Туркмении

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с днем рождения, отметила его преданность родине и высоким идеалам, выразила уверенность в нерушимости дружбы Москвы и Ашхабада.

"От всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Вы заслужили репутацию ответственного и компетентного руководителя, волевого человека с твердыми принципами и убеждениями. Целеустремленность, преданность родине и высоким идеалам помогают вам принимать верные решения на высшем государственном посту. Вы многое делаете для уверенного продвижения страны по пути процветания и прогресса", - говорится в телеграмме, направленной спикером Совфеда президенту Туркмении.

Матвиенко отметила большой личный вклад Бердымухамедова в развитие парламентского взаимодействия двух стран, подчеркнула заинтересованность в дальнейшем расширении диалога законодателей во имя благополучия народов РФ и Туркмении. "Уверена в нерушимости дружбы России и Туркменистана и надеюсь на углубление плодотворного, взаимовыгодного и конструктивного диалога", - написала Матвиенко.

Сенатор подчеркнула, что итогом первого официального зарубежного визита президента Туркмении в Россию в июне 2022 года "стало продолжение курса на укрепление стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях и в сфере безопасности. "Это важное событие в политической жизни России и Туркменистана стало подтверждением доверительных отношений двух государств", - отметила она.

Матвиенко пожелала Бердымухамедову, которому в пятницу исполнилось 42 года, чтобы все его личные и профессиональные планы успешно осуществлялись, яркие идеи воплощались в жизнь, а поддержка семьи и близких вдохновляла на достижение новых вершин.