В Петербурге зафиксировали температурный рекорд

Ночь на 22 сентября стала самой теплой за весь период метеонаблюдений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Минувшая ночь в Санкт-Петербурге, когда столбик термометра поднялся до 14,8 градуса, стала самой теплой за весь период метеонаблюдений для 22 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Сейчас все три предстоящие ночи будут самыми теплыми, вот и сегодня температура плюс 14,8 градуса прошедшей ночи стала самой высокой за весь ряд наблюдений", - отметил Колесов.

Накануне в Петербурге снова была очень теплая погода, среднесуточная температура воздуха 21 сентября повысилась до плюс 18,1 градуса, вплотную приблизившись к рекордной температуре плюс 18,2 градуса, наблюдавшейся в 2018 году, отметил синоптик.

"Днем 22 сентября температура воздуха в Санкт-Петербурге тоже перекроет экстремум, впрочем, как и завтра", - напомнил Колесов. В пятницу и субботу в городе ожидается около 22-23 градусов тепла.