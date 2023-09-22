В Москве благоустроили территории рядом с культурным центром "Москвич"

Специалисты поставили скамейки из бетона с деревянными сиденьями, установили городские качели и цветочные вазоны, реконструировали центральную лестницу, ведущую к "Москвичу"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Благоустройство улицы Коломникова и территории возле культурного центра "Москвич", а также участка возле станции метро "Текстильщики" завершили в Москве. Специалисты проложили дополнительную ливневую канализацию, заменили покрытия тротуаров, обновили систему освещения, сообщается на портале мэра Москвы.

"Главной задачей было сделать эти территории более комфортными и удобными для местных жителей, создать зоны для прогулок и отдыха. В ходе работ проложили дополнительную ливневую канализацию, заменили покрытия тротуаров и проезжей части и привели к нормативной ширине полосы движения, что позволило расширить пешеходную часть. Обновили систему освещения: установили энергоэффективные фонари и уличные торшеры, наземные пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Около культурного центра "Москвич" и выхода со станции метро "Текстильщики", который находится рядом, специалисты поставили скамейки из бетона с деревянными сиденьями, установили городские качели и цветочные вазоны. Центральную лестницу, ведущую к "Москвичу", реконструировали. Теперь она более пологая и удобная. Для маломобильных горожан сделали пандус. Бетонную стену (1,3 км), которая тянется вдоль завода "Москвич" и площадки "Печатники" особой экономической зоны "Технополис Москва", украсили граффити. Рисунки на стене около завода посвящены истории "Москвича" и его известным моделям, а вдоль "Технополиса Москва" - его производственным процессам.

Кроме того, на остановках общественного транспорта смонтировали современные павильоны с зарядными слотами. Оборудовали также новые парковочные места, точки велопроката и велопарковки. Уделили внимание и благоустройству: разбили газон площадью более 40 тыс. кв. м.