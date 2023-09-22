В Москве начали принимать заявки на чемпионат по радиоуправляемым автомоделям

Молодые автомоделисты будут соревноваться в шоссейно-кольцевых и внедорожных гонках

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на участие во всероссийском чемпионате по радиоуправляемым автомоделям стартовал в Москве. Молодые автомоделисты будут соревноваться в шоссейно-кольцевых и внедорожных гонках, сообщили на портале мэра Москвы.

"В прошлом году в Москве впервые прошел всероссийский чемпионат по радиоуправляемым автомоделям с электродвигателем. По итогам его проведения мы в очередной раз убедились, что современная молодежь проявляет высокий интерес к научно-техническому прогрессу, инженерии, автомоделированию, а также техническим видам спорта. В этом году соревнования пройдут 6-8 октября в павильоне №55 на ВДНХ, где состоится интерактивная программа с мастер-классами детских технопарков", - приводятся слова и. о. руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Чемпионат проведут в двух возрастных категориях - младшей (6-13 лет) и старшей (14-17 лет). Он будет проходить в разных классах. Среди автомоделей, участвующих в шоссейно-кольцевых гонках, есть такие, как Formula 1, GT-10, TC-10 17.5, RC-12 21.5, Euro Truck 1/14 и ТТ-01. По направлению внедорожников - классы автомоделей SC-10 2WD, SC-10 4WD, Buggy 2WD 17.5 и Buggy 4WD. В квалификационных заездах автомоделям нужно пройти максимальное количество кругов за пять минут. Те, кто показал лучшие результаты, примут участие в финальных заездах, где также необходимо проехать как можно больше кругов. Присоединиться к соревнованиям могут дети и подростки, увлеченные сборкой автомоделей своими руками.

Мероприятие в Москве второй год подряд проводит ресурсный центр профнавигации и развития компетенций АНО "Развитие человеческого капитала". Кроме того, он выступает организатором других чемпионатов, среди которых "Первый элемент", Robotics Championship, "Робомастер-юниор", международные образовательные STEAM-соревнования по робототехнике, "Авиароботех - старт", NeuroTech Cup, а также конкурс по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы". Все победители и призеры войдут в реестр "Таланты России" и получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Подать заявку можно до 1 октября.