22 сентября, 07:50,
обновлено 22 сентября, 08:30

В Севастополе приостанавливали движение морского транспорта

Для пассажиров была организована перевозка на компенсационном маршруте на площадях Нахимова и Захарова

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Паромы и катера приостанавливали движение в Севастополе, для пассажиров организовывали проезд на компенсационном маршруте. Об этом сообщается в Telegram-канале Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

Позже сообщили о восстановлении движения. 

"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (в 11:30) - добавлена информация о восстановлении движения.  

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