Более 100 военных ВСУ получили приговоры в России, в том числе пожизненные

Их осудили за преступления против мирного населения, сообщили в пресс-службе СК

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более 100 украинских военнослужащих приговорены к срокам от 12 лет до пожизненного заключения за преступления против мирного населения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Глава СК Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

"Председатель СК России заслушал доклады о ходе и результатах расследования уголовных дел в отношении украинских военнослужащих. Ему доложено, что на данный момент очно и заочно вынесены приговоры в отношении более 100 фигурантов уголовных дел, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 29 лет, а также в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время с учетом полученных данных заочно предъявлено обвинение генерал-майору Виктору Николюку и генерал-лейтенанту Михаилу Драпатому. "В 2017 и 2019 годах они осуществляли общее командование проведением операции объединенных сил Украины. Под их руководством украинские боевики произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, в результате погибли и получили ранения 154 человека, повреждены более 460 объектов гражданской инфраструктуры", - сказали в ведомстве.