Ежегодное событие: в Москве пройдет 10-й "Бизнес-форум 1C:ERP"

В 2023 году мероприятие пройдет в очном формате с онлайн-трансляцией всех секций. "Бизнес-форум 1С:ERP" (16+) - это уникальная возможность из первых уст узнать о возможностях и преимуществах флагмана продуктовой линейки "1С" - "1С:ERP"

Бизнес-форум - традиционное мероприятие фирмы "1С", посвященное практике внедрения и развитию "1C:ERP" и других решений сервисов "1С". В этом году юбилейное событие состоится 13 октября в Москве в павильоне № 3 "Крокус Конгресс Холла".

2023 год знаменателен не только проведением десятого бизнес-форума, но и юбилеем самого "1C:ERP". Инновационному решению для создания комплексной информационной системы управления деятельностью компании в конце этого года исполняется 10 лет. За это время пользователями программы стали свыше семи тысяч предприятий, которые демонстрируют уверенный рост конкурентных преимуществ и экономический эффект от внедрения "1C:ERP".

Вызывает большой интерес

Фирма "1С" проводит "Бизнес-форум 1С:ERP" с 2014 года. Событие неизменно вызывает большой интерес у представителей крупного и среднего бизнеса. Из года в год количество участников увеличивается. В прошлом году в форуме очно приняло участие более 2750 человек из 1350 организаций, а к онлайн-трансляции подключилось более 3480 человек. География участников - 400 городов из 10 стран.

© ООО "1C"

На форум приглашаются участники:

представители руководящего состава коммерческих компаний крупного и среднего масштаба, корпоративного сектора - собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора и главные бухгалтеры, ИТ-директора и директора по цифровизации, технические директора и руководители производств, HR-директора;

представители руководящего состава и их заместители, отвечающие за информатизацию федеральных, региональных и муниципальных органов власти и подведомственных им учреждений;

представители партнеров фирмы "1С";

представители средств массовой информации.

Насыщенная программа

Цель форума - обмен опытом по проектам внедрения "1С:ERP", "1С:Корпорация", "1С:Управление холдингом", "1С:ERP. Управление холдингом", "1С:Документооборот КОРП", "1С:Зарплата и управление персоналом КОРП", "1С:Аналитика" и других решений "1С" для корпоративного сектора, представление новых возможностей этих решений и платформы "1С:Предприятие", сервисов "1С", отраслевых и специализированных решений "1С-Совместно".

В программе мероприятия запланированы пленарное заседание, параллельные тематические секции и выставка программных продуктов.

© ООО "1C"

Среди ключевых докладчиков заявлены директор фирмы "1С" Борис Нуралиев, руководители и ведущие специалисты подразделений разработки платформы "1С:Предприятие", "1С:ERP" и других прикладных решений и сервисов. Участники бизнес-форума смогут лично задать вопросы специалистам фирмы "1С": методистам и разработчикам платформы "1С:Предприятие 8", "1С:ERP", "1С:Документооборот", "1С:Управление холдингом", "1С:ERP. Управление холдингом", разработчикам "1С-Совместных" решений. К тому же участники смогут оценить практический опыт реализации проектов, который будет представлен на реальных примерах.

Также опытом внедрения и применения продуктов "1С" поделятся непосредственные пользователи, в том числе победители международного конкурса корпоративной автоматизации "1С:Проект года".

Еще немного о программе

На утреннем пленарном заседании после выступления Бориса Нуралиева участники бизнес-форума узнают о развитии технологий "1С" для крупного бизнеса, а также о развитии решения "1С:ERP".

© ООО "1C"

После полудня состоится панельная дискуссия "Реальная практика цифровизации на отечественных решениях".

Во второй половине дня пройдут тематические секции. Докладчики охватят направления автоматизации холдингов, внедрение ERP-решений, технологий обработки и анализа данных, документооборота, управления проектами, активами и ремонтами, производственной безопасности и экологии, логистики. Опыт цифровизации представят в различных отраслях. Среди них промышленность, торговля, транспорт и логистика, строительство, недвижимость и ЖКХ, агропромышленный комплекс, государственное управление.

Выставка программных продуктов, сервисов и партнеров бизнес-форума будет открыта с 8:30 до 19:00.

Церемония награждения

На вечернем банкете ожидается церемония награждения победителей конкурса "1С:Проект года".

Он проводится с целью определения передовых пользователей и партнеров, добившихся максимальных успехов в цифровизации, продвижении знаковых проектов внедрения решений системы "1С:Предприятие 8". В конкурсе учитываются проекты, реализованные в прошедшем году.

Регистрация на бизнес-форум

При условии предварительной регистрации и подтверждении от фирмы "1С" участие в форуме бесплатное для всех категорий слушателей. Количество мест для очного участия ограничено.

© ООО "1С"

Партнеры фирмы "1С" приглашаются совместно со своими клиентами.

Подробная информация о "Бизнес-форуме 1С:ERP" и предварительная программа доступны на сайте фирмы "1С". Для регистрации необходимо заполнить электронную форму.

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