Более 200 судей в новых регионах России приняли присягу

Пленум Верховного суда объявил о начале деятельности федеральных судов в четырех новых регионах 19 сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более 200 федеральных судей, назначенных в четырех новых регионах России - в суды Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - приведены к присяге. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

"С 19 по 20 сентября заместитель председателя Верховного суда РФ Сергей Рудаков по поручению председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в Ростове-на-Дону вручил 206 удостоверений судьям, назначенным президентом РФ в федеральные суды, расположенные на территории этих субъектов РФ. В торжественной обстановке судьи были приведены к присяге", - сообщили в Верховном суде.

19 сентября Пленум Верховного суда РФ объявил о начале деятельности федеральных судов в четырех новых регионах (ранее правосудие там продолжали осуществлять суды, работавшие на момент вхождения регионов в состав РФ). Кроме того, президиум Верховного суда РФ принял постановления, в соответствии с которыми изменена территориальная подсудность дел, подлежащих рассмотрению в этих судах.

"Таким образом, обеспечен доступ к правосудию гражданам и организациям на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - подчеркнули в Верховном суде.