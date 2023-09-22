Демонстранты в Кишиневе требуют освобождения задержанных депутатов

Они скандируют: "Нет политическим репрессиям", "Саша, мы с тобой", "Свободу"

КИШИНЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Около сотни человек пикетируют здание Национального центра по борьбе с коррупцией в столице Молдавии, требуя освобождения задержанных накануне оппозиционеров Александра Нестеровского и Ирину Лозован.

Собравшиеся, в основном молодые люди, скандируют: "Нет политическим репрессиям", "Саша, мы с тобой", "Свободу". Полиция не вмешивается в их действия.

Ранее в четверг парламент Молдавии голосами Партии действия и солидарности одобрил просьбу генпрокуратуры о лишении депутатских иммунитетов Нестеровского и Лозован, против которых были выдвинуты обвинения в получении незаконного финансирования со стороны молдавского политика Илана Шора якобы для функционирования внепарламентской партии "Возрождение". В этот же день у активистов и руководителей этой партии прошли обыски, позже двух депутатов задержали.

Нестеровский и Лозован в марте покинули Партию социалистов Республики Молдова и примкнули к "Возрождению", которое принимало участие в массовых акциях протеста вместе с запрещенной Конституционным судом партией "Шор".