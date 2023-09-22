СК идентифицировал личности более 650 погибших мирных жителей Донбасса

Это удалось сделать с помощью экспертиз, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Личности более 650 погибших мирных жителей Донбасса удалось идентифицировать с помощью экспертиз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Криминалисты центрального аппарата продолжают оказывать практическую помощь следователям как по уголовным делам о преступлениях вооруженных формирований Украины, так и общеуголовной направленности. В рамках работы по поиску и идентификации неопознанных тел погибших мирных граждан, на текущий момент в результате проверок по базе данных геномной информации установлены личности уже 656 лиц", - говорится в сообщении.