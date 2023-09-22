На въезд в Европу из Белоруссии в три раза выросли очереди из легковых машин

Как отметили в Госпогранкомитете республики, наиболее загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска "Тересполь"

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Очереди легковых автомобилей на въезд в страны Евросоюза из Белоруссии увеличились за сутки почти в три раза. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"За сутки очередь легковых авто в ЕС увеличилась почти в три раза", - говорится в сообщении.

В погранкомитете отметили, что наиболее загруженный маршрут для легкового транспорта в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска "Тересполь" (сопредельный белорусский - "Брест"), контрольные службы которого за сутки пропустили только 40% автомашин от нормы. "По состоянию на 10:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) очереди фиксируются перед всеми литовскими погранпереходами, их контрольные службы в среднем оформили 67% транспорта", - сообщило белорусское пограничное ведомство.

"Очередь большегрузов сохраняется на всех направлениях в ЕС. Более 150 фур фиксируется перед литовским погранпереходом "Мядининкай" ("Каменный Лог"), его сотрудники за сутки оформили около 16% от нормы, что соответствует пропуску одной фуры в час из 20 положенных. Через литовские погранпереходы "Шальчининкай" ("Бенякони"), "Райгардас" ("Привалка") и латвийский "Патерниеки" ("Григровощина") в ЕС проследовало 50% фур от пропускной способности", - сообщил Госпогранкомитет.

Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести. При этом без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли.