СМИ: японская принцесса успешно перенесла операцию на ноге после перелома

Врачи укрепили кость титановым протезом, сообщил телеканал NHK

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Принцесса Нобуко, которая 20 сентября во время нахождения в своей резиденции получила перелом левой лодыжки, успешно перенесла операцию. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что врачи укрепили кость ее ноги титановым протезом. 68-летняя принцесса проходит восстановительный курс после операции и находится под наблюдением медиков из-за перелома поясничного отдела позвоночника, который также диагностировали у нее после травмы.

Нобуко является вдовой принца Томохито, двоюродного брата почетного императора Японии Акихито, умершего в 2012 году. Она также приходится младшей сестрой бывшему японскому премьер-министру Таро Асо.