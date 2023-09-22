22 сентября, 08:32

На севере Москвы начали капитальный ремонт Ленинградского путепровода на МКАД

Движение транспорта полностью закрываться не будет, планируется поэтапное перекрытие полос с сохранением движения в каждом направлении

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Ленинградского путепровода на МКАД на севере столицы. Об этом сообщил ТАСС и. о. заммэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим путепровод Ленинградский [на] МКАД, расположенный в Левобережном районе, работы завершим в декабре", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что движение транспорта полностью закрываться не будет, планируется поэтапное перекрытие полос с сохранением движения в каждом направлении.

"В рамках проекта восстановим мостовое полотно, заменим гидроизоляцию, деформационные швы, барьерное и перильное ограждения. На финальном этапе уложим новое прочное асфальтобетонное покрытие и нанесем разметку. Ремонт поможет устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить дальнейшее безопасное функционирование путепровода", - уточнил Бирюков.

По его словам, за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов. 

Теги:
РоссияБирюков, Петр ПавловичМосква
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