В Югре одинокие жители, нуждающиеся в уходе, смогут жить отдельно от помощников

Всего в регионе около 180 приемных семей для одиноких граждан

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сентября. /ТАСС/. Пенсионеры и люди с инвалидностью в Ханты-Мансийском автономном округе, которые нуждаются в уходе, теперь смогут проживать отдельно от граждан, помогающих им. Такое решение принято на заседании правительства Югры, сообщила директор департамента социального развития региона Тереза Пономарева.

"В ходе заседания правительства Югры 22 сентября закреплена возможность создания приемной семьи в условиях раздельного проживания пожилого гражданина или человека с инвалидностью с помощником по их взаимному согласию. Эта норма позволит организовать приемные семьи для данной категории жителей, нуждающихся в постороннем уходе, но не желающих либо не имеющих возможности совместно проживать с помощником", - отметила Пономарева.

В настоящее время пожилые жители и люди с инвалидностью, которым требуется уход, при создании приемной семьи вынуждены проживать с человеком, который им оказывает помощь. При этом зачастую это несет дискомфорт для данных граждан, поскольку они желают часть времени проводить самостоятельно и без надзора.

В приемных семьях такие люди получают помощь и поддержку. Специалисты соцучреждений Югры постоянно оказывают необходимую поддержку таким семьям. В настоящее время в регионе около 180 приемных семей для одиноких граждан. При этом за попечение ежемесячно выплачивают порядка 11 тыс. рублей.