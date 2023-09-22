Путин и Бердымухамедов подтвердили настрой на развитие отношений РФ и Туркмении

Российский лидер поздравил президента Туркмении с днем рождения

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Туркмении Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов намерены развивать отношения двух стран. Об этом шла речь во время телефонного разговора руководителей государств, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанских отношений в духе углубленного стратегического партнерства", - отметили в Кремле.

Путин, направивший президенту Туркмении поздравительную телеграмму, и во время телефонного разговора "тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения". Президенту Туркмении исполнилось 42 года.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин заверил Бердымухамедова, что в России высоко ценят его личный вклад в развитие отношений углубленного стратегического партнерства между странами, плодотворного сотрудничества на всех направлениях.

"Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - обратился российский лидер к президенту Туркмении. Путин пожелал Бердымухамедову "крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности".