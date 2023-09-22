Артисты из Москвы поздравят новые регионы с Днем воссоединения и Днем учителя

В состав культбригады войдут солисты Москонцерта, в том числе артисты концертного отдела по работе с детьми и юношеством

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Культбригада Москонцерта поздравит жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Днем воссоединения с Россией и Днем учителя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Культбригада Москонцерта во главе с генеральным директором Ильей Бачуриным готовится к большому выезду в новые субъекты в преддверии Дня воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. С начала специальной военной операции артисты Москонцерта осуществили более 400 выездов на новые территории, осуществляя просветительскую миссию и способствуя расширению культурного обмена между регионами", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что в состав культбригады войдут солисты Москонцерта, в том числе артисты концертного отдела по работе с детьми и юношеством. Культурно-просветительская интерактивная программа будет представлена также в День учителя для учащихся и педагогов Херсонской и Запорожской областей.