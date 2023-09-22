В Курской области не подтвердили информацию о заходе ДРГ в один из приграничных районов

В правительстве региона отметили, что в Суджанском районе проходит стандартный профилактический рейд сотрудников силовых структур

КУРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Информация о заходе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в один из приграничных районов Курской области, получившая распространение в нескольких Telegram-каналах, не подтверждается. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Информация в одном из федеральных Telegram-каналов о заходе на территорию Курской области украинской ДРГ не подтверждается", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в правительстве региона, в настоящее время в Суджанском районе проходит стандартный профилактический рейд сотрудников силовых структур.