В Приморье национальному парку "Бикин" подарили мастерскую и гараж ко Дню тигра

День тигра отметят 24 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Национальный парк "Бикин" в Приморье получил новый гараж и мастерскую для служебного транспорта, а также туристический приют "Метео". Как сообщили ТАСС в пресс-службе центра "Амурский тигр", который построил объекты, это удалось благодаря поддержке спонсоров.

"Техническая оснащенность национального парка, который находится на значительном расстоянии от крупных населенных пунктов, имеет огромное значение. Новый гараж и мастерская дадут возможность хранить и ремонтировать автомобили и другую технику. А это в свою очередь повысит эффективность работы и улучшит условия труда сотрудников национального парка" - цитирует пресс-служба слова присутствовавшего на открытии объектов министра юстиции РФ, председателя наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константина Чуйченко.

В новой мастерской три бокса для обслуживания легковых и грузовых автомобилей. Площадь гаража 120 кв. м, он вмещает до 8 служебных автомобилей единовременно. Туристический приют "Метео" создан на территории бывшей советской метеостанции, от которой он и получил свое название. Этот комплекс строений расположен в глубине национального парка на берегу реки Бикин, он состоит из трехместного и четырехместного гостевых домов, нескольких двухместных глэмпингов, бани и кухни-столовой.

"Продолжается работа по созданию туристический объектов и на территории села Красный Яр. Гости осмотрели ход строительства двух гостиничных модулей и кафе. Их сдают уже в этом году, а в 2024 планируют создать еще два модуля. Еще один объект, над которым продолжается работа, - спортзал местной школы. Завершить ремонтные работы в нем и передать все школе планируется в ближайший месяц", - сообщает пресс-служба.

Все инфраструктурные и социальные объекты в селе Красный Яр и на территории национального парка "Бикин" возводит центр "Амурский тигр" при содействии спонсоров в рамках программы по поддержке коренных малочисленных народов, проживающих в местах обитания амурского тигра, и программы по развитию особо охраняемых природных территорий в ареале амурского тигра.

24 сентября во Владивостоке вновь отметят День тигра. Этот экологический праздник отмечают в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Цель праздника - привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.

О центре "Амурский тигр"

Центр "Амурский тигр" создан Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина. Свою деятельность центр ведет без бюджетного финансирования при спонсорской поддержке организаций и частных лиц. Центр оказывает помощь организациям, охраняющим амурского тигра, самого крупного в мире. Он занесен в международную Красную книгу.