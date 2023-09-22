В Москве на Воробьевых горах 23 сентября откроется сезон "Любования осенними листьями"

В субботнике примут участие сотрудники парка, волонтеры и желающие, а также студенты Российского университета дружбы народов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Экологические мероприятия в течение месяца будут проходить на Воробьевых горах в Москве в рамках сезона "Любования осенними листьями", сообщила пресс-служба Парка Горького.

"С 23 сентября по 21 октября на Воробьевых горах пройдет главное экологическое событие этой осени - сезон "Любования осенними листьями" <...>. В Парке Горького предлагают по-новому взглянуть на такой отработанный тысячелетиями природный процесс, как листовой опад, благодаря образовательно-развлекательной программе. "Любование осенними листьями" начнется с осеннего субботника на Воробьевых горах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для природного заказника важно, чтобы листва оставалась нетронутой на тропинках и земле, поэтому собирать будут только мусор. В субботнике примут участие сотрудники парка, волонтеры и желающие, а также студенты Российского университета дружбы народов. Также в программе посев донника на лужайках Воробьевых гор и световых окнах вокруг Андреевских прудов, прогулка по осеннему лесу, лекция в экоцентре на Воробьевых горах о раздельном сборе и сортировке отходов и чаепитие.

В пресс-службе добавили, что каждую субботу с 23 сентября по 21 октября будут проходить экскурсии по Воробьевым горам в компании паркового биолога Надежды Чистяковой. А в экодомиках для желающих проведут мастер-классы по изготовлению художественных композиций из опавших листьев в разных техниках.