Работы по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы завершили досрочно за 2023 год

Всего на мероприятия 2023 года в Волгоградской и Астраханской областях Росводресурсы направили 2,1 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Волгоградская область выполнила план 2023 года по строительству водопропускных сооружений для оздоровления Волго-Ахтубинской поймы в рамках национального проекта "Экология" и приступила к работам 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов.

"Комплексные работы в низовьях Волги с 2019 года привели к заметным преобразованиям: обводнение поймы увеличилось почти в два раза, более чем на треть повышена водность озерной системы на спаде половодья. Когда эффект от мероприятий нагляден, появляется стимул для скорейшей реализации оставшихся задач. Волгоградская область уже выполнила план 2023 года по строительству водопропускных сооружений и приступила к работам следующего года", - заявила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, в поселке Куйбышев приступили к строительству водопропускного сооружения на ерике Мишка (Калмычок) - одного из 10 объектов, на строительство которых Росводресурсы направили региону дополнительное финансирование в 2023 году. Работы проходят по федпроекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". По нему в Волгоградской области уже построили 50 сооружений для пропуска воды. Они нужны для наполнения водой Волго-Ахтубинской поймы.

Дополнительные 227,5 млн рублей помогут сократить сроки исполнения и других мероприятий. Например, в этом году удастся выполнить больший объем работ по восстановлению ерика Гнилой и озер Самсоновское, Вшивое. Со дна убирают многолетние иловые отложения, избавляют от речной травы, зарослей кустарников.

Восстановление Волго-Ахтубинской поймы также затрагивает Астраханскую область. В целом на мероприятия 2023 года в двух регионах Росводресурсы направили 2,1 млрд рублей. Объем финансирования с 2019 года составил 7,4 млрд рублей. Работы распланированы до конца 2024 года. Ожидается, что к этому сроку служить обводнению низовий Волги будут 80 новых водопропускных сооружений, будет расчищено 239,2 км русел и восстановлено 1,24 тыс. га водных объектов.

Уникальная природная территория "Волго-Ахтубинская пойма" играет важнейшую роль для засушливых регионов - Волгоградской и Астраханской областей. Она насчитывает более 3 тыс. озер, протоков и других водоемов. Спустя время после строительства Волжской ГЭС возникла угроза осушения поймы из-за критически низких уровней воды.