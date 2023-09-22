Активисты Letzte Generation заявили о планах помешать Берлинскому марафону

Берлинская полиция ранее запретила все протестные акции во время проведения мероприятия

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Участники радикального экологического движения Letzte Generation ("Последнее поколение") заявили о планах провести в столице ФРГ в предстоящие выходные акции с целью помешать проведению международного Берлинского марафона (23-24 сентября). Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление Letzte Generation.

"Поскольку на этот счет, по всей видимости, существует неопределенность: да, мы помешаем Берлинскому марафону. Мы не можем от этого уйти в свете климатической катастрофы", - сообщили активисты. Детали запланированных ими акций не приводятся.

Берлинская полиция в четверг запретила все протестные акции во время проведения марафона. "Нарушения этого общего распоряжения властей будут преследоваться по закону и повлекут за собой высокие штрафы", - предупредили в правоохранительных органах. В то же время в полиции ранее заявили, что пока не имеют сведений о планах Letzte Generation провести манифестации. Там признали, что обеспечить порядок на всей дистанции попросту невозможно. Во время марафона будут задействованы около 650 сотрудников полиции.

Берлинский марафон - один из наиболее престижных марафонских забегов в мире. Он традиционно проводится в столице ФРГ в последние субботу и воскресенье сентября, в его рамках организуется несколько спортивных мероприятий. За день до основных соревнований проходят соревнования на роликовых коньках и детские состязания (так называемый мини-марафон). В забеге на 42,195 км в воскресенье заявлено рекордное для Берлинского марафона количество участников - 47 912. Дистанция пролегает через наиболее известные достопримечательности столицы ФРГ.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения. Участники Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. В настоящее время на рассмотрении в прокуратуре Берлина находятся порядка 2 460 дел в отношении экоактивистов Letzte Generation.