Готовность нового флагманского центра ГКБ имени Боткина в Москве составляет 95%

После сдачи флагманского центра мощность медучреждения повысится с 70 тыс. до 100 тыс. хирургических вмешательств

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Новый флагманский центр ГКБ им. С. П. Боткина в Москве готов на 95%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Флагманский центр с вертолетной площадкой на территории ГКБ Боткина готов на 95%. Строительство планируется завершить уже в этом году. Уже закончены работы по устройству кровли и фасадов, благоустройству, монтажу лифтов, систем водо- и электроснабжения, кондиционирования и вентиляции, завершается отделка помещений", - значится в сообщении.

Отмечается, что строители полностью подготовили контур надземных пешеходных галерей, которые свяжут новый флагманский центр с существующими корпусами комплекса Боткинской больницы. Такая связь необходима для оперативной перевозки пациентов при проведении операций или исследований, а также для удобного и быстрого перемещения специалистов без выхода на улицу.

"Флагманский центр Боткинской больницы станет одним из самых современных и высокотехнологичных в России. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, открытие планируется уже в этом году. Здесь будет установлено современное медицинское оборудование, оборудуют девять разнопрофильных операционных. После сдачи флагманского центра Боткинской больницы мощность медучреждения повысится с 70 тыс. до 100 тыс. хирургических вмешательств. А способность принимать экстренных пациентов увеличится в два раза", - сказал и. о. руководителя Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба.

Как уточнили в депстрое, застройщиком выступает АНО "РСИ". В новом здании разместятся диагностическое отделение, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная и реанимация на 12 коек. Комплекс будет оснащен 1,3 тыс. наименований современного медицинского оборудования.

"Больных будут доставлять не только на машинах скорой помощи, для которых будет организован въездной отапливаемый тамбур, который рассчитан на одновременный заезд четырех машин, но и на вертолетах - посадочную площадку оборудуют прямо на крыше комплекса", - заключили в департаменте.