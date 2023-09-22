В Подмосковье сдали на утилизацию более 900 списанных автобусов

На переработку передаются транспортные средства различных марок, в том числе ЛиАЗ, ГолАЗ, ГАЗ, не соответствующие актуальным экологическим требованиям, а также современным стандартам безопасности и комфорта

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Свыше 900 списанных автобусов передал на утилизацию подмосковный перевозчик "Мострансавто", в перспективе предприятие планирует сдать еще более 1 тыс. транспортных средств, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"С начала года "Мострансавто" сдало на утилизацию 912 списанных автобусов различной вместимости. Общий вес вторичных материалов составил 6 737 тонн. Компания планирует передать на ликвидацию еще 1 075 транспортных средств, ориентировочный вес которых составит 8 035 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на переработку передаются транспортные средства различных марок, в том числе ЛиАЗ, ГолАЗ, ГАЗ, не соответствующие актуальным экологическим требованиям, а также современным стандартам безопасности и комфорта. Это помогает высвободить в филиалах площади для размещения активного автопарка, а также новых автобусов, и пополнить бюджет компании за счет сдачи металлолома.