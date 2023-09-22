22 сентября, 09:37

В Испании пожилую женщину признали умершей по ошибке врачей

По данным 20 minutos, 90-летняя женщина подала признаки жизни в похоронном бюро

МАДРИД, 22 сентября. /ТАСС/. Испанские врачи по ошибке признали умершей 90-летнюю женщину, однако в похоронном бюро она подала признаки жизни. Об этом сообщила газета 20 minutos.

По ее информации, 18 сентября в больнице автономного сообщества Арагон врачи констатировали смерть 90-летней пациентки по естественным причинам. Дочь женщины уведомили о случившемся по телефону. После того как ошибку медиков обнаружил работник похоронного бюро, женщину снова доставили в больницу. "У пациентки была легкая сердечная деятельность, поэтому ее перевели в больницу в состоянии <...> комы", - отметили в медицинском учреждении. В итоге женщина умерла 19 сентября.

Причины медицинской ошибки пока неизвестны. 

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