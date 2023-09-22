В мире впервые с 2012 года зафиксировали рост численности белых носорогов

Международный союз охраны природы сообщил, что количество белых носорогов достигло 16 803

ПРЕТОРИЯ, 22 сентября. /ТАСС/. Численность белых носорогов выросла в мире впервые с 2012 года. Об этом сообщил Международный союз охраны природы (МСОП).

"Количество белых носорогов сейчас достигло 16 803, что на 5,6% больше, чем год назад, - говорится в его докладе. - Произошло также увеличение числа черных носорогов до 6 500". По мнению специалистов МСОП, рост поголовья носорогов был обеспечен принятыми властями стран Африки усилиями по их защите.

Между тем опасность для носорогов со стороны браконьеров сохраняется. Глава группы специалистов МСОП по африканским носорогам Майкл Найт сообщил, что в 2022 году в Африке браконьеры убили 561 носорога. Этих животных убивают из-за их рогов, которым приписывают лекарственные свойства.

На планете существуют пять видов носорогов, в условиях дикой природы они обитают в Африке и Азии. Наиболее распространенным является белый носорог. На ЮАР приходится почти 80% всех носорогов, которые обитают в мире в условиях дикой природы.