Роструд в 2023 году выявил в 37 организациях 144 нарушения, связанных с теневой занятостью

Большая часть таких нарушений - это неоформление трудовых договоров по установленной форме, отметили в ведомстве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Инспекторы Роструда за шесть месяцев 2023 года выявили в 37 организациях 144 нарушения, которые связаны с теневой занятостью. Об этом сообщил начальник управления осуществления федерального надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости Дмитрий Демиденко.

"За первое полугодие государственными инспекциями труда проведено 394 контрольно-надзорных мероприятия, непосредственно связанных с теневой занятостью, в ходе которых было проверено 322 организации. По итогам выявлено 144 нарушения, связанных с теневой занятостью, в 37 организациях", - сказал он на круглом столе в Совете Федерации.

Большая часть таких нарушений - это неоформление трудовых договоров по установленной форме, уточнил Демиденко. Также Роструд выявил более 5 тыс. нарушений, связанных с уклонением от заключения (или ненадлежащим заключением) трудового договора, либо заключением гражданско-правовых договоров, которые фактически регулируют трудовые отношения. За семь месяцев 2023 года зафиксировали 2 258 таких нарушений.