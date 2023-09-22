В Приморье в национальном парке "Бикин" появится туристический маршрут вдоль реки

Его протяженность составит около 200 км

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Туристический маршрут вдоль реки, протяженностью 200 километров, появится на территории национального парка "Бикин" в Приморье. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Центра "Амурский тигр", министр юстиции России Константин Чуйченко.

"В настоящее время мы занимаемся формированием туристической инфраструктуры, которая будет эксплуатироваться национальным парком "Бикин" и будет выполнять просветительскую функцию. Ну и также будет нести важную экономическую функцию ибо национальный парк сможет зарабатывать деньги. <…> В настоящее время на территории национального парка "Бикин" мы создаем маршрут, это по реке Бикин протяженностью около 200 км, и на протяжении этого маршрута будет создано порядка 4 приютов, где люди будут иметь возможность отдохнуть в нормальных условиях", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" в преддверии Дня амурского тигра.

По словам Чуйченко, к новому году будет завершено строительство третьего приюта, а в следующем - закончено формирование этого маршрута. "Помимо туристической функции эти приюты будут выполнять функции защиты природы, и инспектора национального парка смогут их использовать для того, чтобы осуществлять свою миссию по охране лесов и зверей. Это все будет во благо нашего амурского тигра", - сказал он.

Министр добавил, что численность амурского тигра, по данным прошлого года, составила 750 особей, включая котят.