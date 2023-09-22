Калмыкия получила господдержку по линии ОМС для улучшения медпомощи на селе

Министр здравоохранения республики Булат Сараев сообщил, что это поможет решить вопросы с закупкой современного оборудования, лекарственных препаратов и расходных материалов

ЭЛИСТА, 22 сентября. /ТАСС/. Федеральный центр увеличил господдержку Калмыкии по линии Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) до порядка 4 млрд рублей в год, что позволит республике улучшить медобслуживание сельского населения. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения республики Булат Сараев.

"Сумма бюджета фонда ОМС в Калмыкии - порядка 3,5 млрд рублей в год, и с учетом увеличения субвенции республике на 470 млн рублей за счет применения коэффициента доступности медицинской помощи она в следующем году составит порядка 4 млрд рублей. Увеличение финансирования нам поможет улучшить ситуацию в медицинских учреждениях, в первую очередь, в сельской местности, - решать вопросы с закупкой современного оборудования, лекарственных препаратов, расходных материалов, расширять перечень медуслуг, запускать новые передвижные комплексы и так далее", - сказал министр.

Большая часть жителей Калмыкии проживает именно в сельской местности. Теперь они смогут решать многие вопросы со здоровьем, не выезжая за пределы своего района или населенного пункта, медпомощь станет более доступной, уточнил он.

"Увеличение субвенции по линии территориального фонда ОМС произошло благодаря целенаправленной работе команды республики под руководством главы Калмыкии Бату Сергеевича Хасикова. Из-за низкой плотности населения и большого расстояния между населенными пунктами Калмыкия по своим географическим особенностям схожа с регионами Дальнего Востока и севера России. Поэтому мы очень благодарны федеральному центру за поддержку и понимание проблем республики", - добавил собеседник агентства.