ЦИК и ТАСС открыли фотовыставку в центре Москвы к 30-летию избирательной системы

Первыми стенды осмотрели председатель ЦИК Элла Памфилова и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Центризбирком РФ и агентство ТАСС открыли фотовыставку на Никитском бульваре, посвященную 30-летию российской избирательной системы, на архивных снимках запечатлены наиболее яркие моменты прошедших избирательных кампаний. Первыми стенды осмотрели председатель ЦИК Элла Памфилова и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов © Сергей Карпухин/ ТАСС

Всего на стендах представлены 29 снимков ТАСС и несколько фото из архива ЦИК. Работа над выставкой шла почти год. Она охватывает как выборы в 90-х годах, так и совсем недавние кампании, включая выборы президента РФ в 2018 году. Отдельная часть выставки посвящена голосованию в пик пандемии.

На одном фото зафиксирован процесс гашения неиспользованных бюллетеней, где края стопки бюллетеней отпиливают обычной пилой. "Этот анахронизм мы уберем, нашли выход", - заверила Памфилова. По словам Кондрашова, такой метод должен "остаться в истории, как соха".

На другом фото запечатлен курьезный момент, когда основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский на одном из избирательных участков опускает два бюллетеня двумя руками в две урны. "Он всегда вносил свои инновации", - прокомментировала Памфилова фотографию, улыбнувшись. Также представлена фотография 2000 года, на которой Александр Вешняков, занимавший тогда пост главы ЦИК, вручает избранному на тот момент президенту РФ Владимиру Путину его первое удостоверение главы государства. "Вот тогда началась новая эпоха в истории страны", - прокомментировал снимок гендиректор ТАСС.

После осмотра фотовыставки Памфилова поблагодарила коллектив ТАСС за проделанную работу и отметила, что важен каждый этап в истории российской избирательной системы. "Без предыдущего шага не было бы следующего, только уже в новом качестве <...>. Просто последние 10 лет - это наиболее спрессованное время по стремительному изменению избирательной системы и ее осовремениванию. По концентрации привлеченных инноваций - это беспрецедентный период", - сказала она.

"Глядя на эту выставку, мы понимаем, что страна за 30 лет стала прощаться как минимум со своей обшарпанностью. Какой мы огромный путь прошли, это не революция, это эволюция", - сказал Кондрашов, заметив, что избирательная система РФ развивалась "от ручной пилы, которой когда-то гасили избирательные бюллетени, до сегодняшних самых передовых технологий". По его словам, выставка отражает контраст между тем, как выборы проходили в начале 90-х годов, и новейшими решениями, которые используются сейчас.