В Ростовской области создали рабочую группу по борьбе с диверсантами

Группу возглавил заместитель губернатора региона Вадим Артемов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о создании в регионе рабочей группы по координации работы воинских частей, часть сил которых будет передана в оперативное подчинение региональному оперштабу, а также привлечения добровольцев к охране и борьбе с диверсантами. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Ростовской области.

"Рабочая группа, в частности, будет определять потребность и объем сил и средств из числа воинских частей, подразделений Росгвардии, МЧС и ОВД, которые будут переданы в оперативное подчинение региональному оперштабу для решения ряда задач. Так, силы и средства могут быть задействованы для охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, защиты госграницы, борьбы с диверсионно-разведывательными и незаконными вооруженными формированиями", - уточнили в пресс-службе губернатора.

Возглавил новую рабочую группу заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Также в нее вошли представители штаба Южного военного округа, Росгвардии, полиции, ГО и ЧС, правительства региона и пограничники.

В конце августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о наделении оперативных штабов в восьми регионах России: Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также Севастополе, граничащих с зоной СВО, полномочиями координации работы расположенных в них воинских частей, а также привлечении на добровольной основе граждан к охране и борьбе с диверсантами.