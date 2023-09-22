Число поступающих Москальковой жалоб на увольнения снизилось вдвое в 2023 году

Оно достигло 284

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Граждане в 2023 году реже жаловались уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой на увольнения с работы: число таких жалоб снизилось в два раза - до 284. Об этом сообщил заместитель руководителя рабочего аппарата Москальковой Тарас Федотов.

"Вопросы, связанные с увольнением: за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года у нас фактически снижение в два раза - у нас порядка 284 жалоб, а было их порядка 600", - сказал Федотов на совещании в Совете Федерации, где обсуждали целесообразность внесения изменений в Трудовой кодекс в части законодательного закрепления презумпции трудовых отношений между работником и работодателем, уклоняющимся от их надлежащего оформления.

Представитель аппарата омбудсмена отметил, что по вопросам оформления трудовых отношений тоже произошло сокращение жалоб более чем в два раза: за девять месяцев 2023 года омбудсмену поступило 105 таких жалоб, годом ранее их было 252.

Федотов указал, что данная статистика может зависеть от разных факторов и не является свидетельством решения проблемы. Он также сообщил, что жалоб от работодателей на действия государства, в том числе на нарушения их предпринимательских прав, Москальковой поступают единицы.

Федотов подчеркнул, что нужно соблюдать баланс интересов работодателя и работника при внесении изменений в трудовое законодательство. По его словам, необходимы юридически выверенные, точные, грамотные формулировки, которые нужно дополнительно согласовать и отточить.