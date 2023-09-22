Оперативный штаб Адыгеи запретил фото- и видеосъемку в радиусе 5 км от аэродрома Ханская

Ограничения также распространяются на несанкционированное пребывание граждан вне населенных пунктов в целях осуществления рыбалки, охоты, отдыха, купания

МАЙКОП, 22 сентября. /ТАСС/. Оперативный штаб Адыгеи запретил несанкционированное пребывание населения с ведением фото- и видеосъемки в радиусе 5 км от аэродрома Ханская под Майкопом и ввел несколько других ограничительных мер, которые должны обеспечить безопасность функционирования объекта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.

"Для обеспечения безопасности функционирования аэродрома Ханская региональный оперативный штаб ввел ограничительные меры на территории Адыгеи. В радиусе 5 км от аэродрома ограничено несанкционированное пребывание граждан вне населенных пунктов в целях осуществления рыбалки, охоты, отдыха, купания, а также движение автомобильного транспорта на автомобильных дорогах, расположенных по периметру объекта. Запрещено осуществлять фото- и видеосъемку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения не распространяются на граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории, попадающей под зону ограничительных мер в целях проезда к месту проживания (пребывания), а также ведения хозяйственной деятельности. Ограничение введено на основании указа главы Республики Адыгея и будет действовать до особого распоряжения, добавили в администрации Майкопа.