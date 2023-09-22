В туристических районах Карачаево-Черкесии построят 130 глэмпингов

Их разместят в окрестностях Карачаевска и в Зеленчукском районе, где находится горнолыжный курорт "Архыз"

ЧЕРКЕССК, 22 сентября. /ТАСС/. Более 130 глэмпингов построят в Карачаево-Черкесии до конца 2024 года в рамках реализации инвестпроектов с софинансированием из федерального бюджета. Их разместят в окрестностях Карачаевска и в Зеленчукском районе, где находится горнолыжный курорт "Архыз", сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

Правительство РФ в сентябре утвердило дополнительное выделение регионам 10 млрд рублей на поддержку в течение 2023-2024 годов инвесторов, которые вкладывают средства в строительство модульных отелей.

"130 модульных средств размещения для туристов до конца 2024 года будут построены в Зеленчукском районе и Карачаевском городском округе в результате реализации 21 инвестиционного проекта. Инвестиционные проекты будут реализованы на условиях софинансирования за счет федеральных и региональных субсидий и средств инвесторов", - написал Темрезов.

По его словам, софинансирование из федерального бюджета важно для Карачаево-Черкесии, которая обладает большим потенциалом в сфере туризма. "Поток туристов в нашу республику продолжает расти с каждым годом - только за прошлый год Карачаево-Черкесию посетили более 1,9 млн туристов. Именно поэтому создание глэмпингов как варианта размещения туристов расширит гостиничный фонд региона, а также создаст комфортные условия для наших гостей там, где раньше это было невозможно. Немаловажным является и увеличение новых рабочих мест как при строительстве зданий отелей, так и для их обслуживания", - добавил глава региона.

Президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего в июне XXVI Петербургского международного экономического форума поручил правительству обеспечить выделение дополнительных средств на поддержку проектов по созданию модульных средств размещения туристов.