В Якутии открылся первый специализированный павильон сувениров и подарков

В павильоне будут проводиться выставки изделий и товаров начинающих производителей, самозанятых и МСП, а также мастер-классы и презентации

ЯКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия первого в республике специализированного павильона сувениров и подарков "Сделано в Якутии" состоялась в Якутске. Павильон с товарами местных производителей разместился в креативном кластере "Квартал труда".

"Мы открылись на первом этаже, в комфортном месте, где проходит много активностей. К нам будут приходить не только жители города Якутска, но и гости, туристы из других регионов и стран в целом, - сообщила ТАСС исполнительный директор ассоциации предпринимателей Республики Саха (Якутия) "Сделано в Якутии" Ирина Атласова. - В маршрут посещения туристических объектов войдет и наш павильон для того, чтобы гости приобретали на месте лучшие изделия местных производителей".

Как отметила Атласова, в регионе впервые создан подобный специализированный павильон. Миссия ассоциации предпринимателей республики заключается в том, чтобы региональный бренд "Сделано в Якутии" ассоциировался у всех потребителей товаров и услуг с высоким качеством, экологичностью, уникальными свойствами и самобытностью.

В павильоне будут проводиться выставки изделий и товаров начинающих производителей, самозанятых и МСП, а также мастер-классы и презентации. Павильон появился благодаря ассоциации предпринимателей Республики Саха (Якутия) "Сделано в Якутии", которая в этом году стала резидентом креативного кластера "Квартал труда" в Якутии. "Квартал труда" является первой в России площадкой на территории опережающего развития, созданной специально под креативные проекты.

Мероприятие прошло в рамках проходящего в Якутске форума предпринимателей Республики Саха (Якутия). Организаторами форума выступили правительство региона, республиканское министерство предпринимательства, торговли и туризма, центр "Мой бизнес" в Якутии.