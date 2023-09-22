В Белгородской области открыли первый центр поддержки одаренных детей

С помощью нового кампуса молодежь, учась в школе, сможет увидеть траекторию развития и трудоустройства в регионе

БЕЛГОРОД, 22 сентября. /ТАСС/. Первый региональный центр поддержки развития талантливых детей, созданный по модели сочинского "Сириуса", открыли в Белгородской области на базе образовательного комплекса "Алгоритм успеха". Ежегодно в нем смогут заниматься порядка 9,5 тыс. школьников 5-11-х классов, сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня большое, знаковое событие - мы открываем новый объект. <…> Когда обсуждали идею нового кампуса, мы рассчитывали на то, чтобы создать новый механизм, который не просто удержит, потому что нельзя никого удерживать, а создаст новый механизм неподдельного интереса и практического знания о том, как устроиться во взрослой жизни на территории Белгородской области. Очень рассчитываем, что все образовательные проекты, которые будут реализовываться на территории кампуса, в них будут принимать участие наши университеты, но еще что важно, в них будут участвовать наши крупные работодатели, крупнейшие в стране агрохолдинги, предприятия, которые являются лидерами не только в стране, но и в целом в мире", - сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что с помощью нового кампуса молодежь, учась в школе, сможет увидеть траекторию развития и трудоустройства в Белгородской области. В региональном центре будут реализованы программы по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт" и "Социальная одаренность". Последнее направление включает лидерство, предпринимательство, проектное управление, а также работу с общественностью и волонтерство.

В здании кампуса оборудован современный учебный комплекс с инженерным центром "Завод", лабораториями генетики и почвоведения, химико-биологических исследований, физики, киберфизических систем и нанотехнологий, а также учебными кабинетами, номерами для отдыха и проживания на 120 мест, обеденным залом, тренажерным залом, холлами для игр и занятий проектной деятельностью. На территории кампуса расположены спортивные площадки, зона воркаута, игровая зона, зоны отдыха, амфитеатр.