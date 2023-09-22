Матвиенко предложила включить изучение поэзии Гамзатова в программы всех школ в России

Председатель Совета Федерации напомнила главный завет поэта - сохранить дружбу и единство "всех наших братских народов"

ДЕРБЕНТ, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила включить изучение наследия поэта Расула Гамзатова в учебные программы всех российских школ.

"Я думаю, мы могли бы записать в рекомендациях нашего форума предложение рассмотреть вопрос о том, чтобы включить литературное наследие Гамзатова в программы школ. Да, нужно изучать и российскую классику, и зарубежную классику. Но мы не можем не изучать наследие, поэзию тех, кого считаем великими поэтами, кого считаем гордостью нашей страны", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании IX Парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

Матвиенко уверена, что изучать поэзию Гамзатова нужно не только в школах Дагестана, но и во всей России. "Мы с таким предложением выйдем", - сказала она.

Сенатор отметила, что форум проходит в год 100-летия Гамзатова. "Мы продолжим бережно хранить его литературное наследие, его мудрость, его искреннюю любовь к родной республике. И будем помнить главный завет Гамзатова - сохранить дружбу и единство всех наших братских народов", - заключила председатель верхней палаты российского парламента.