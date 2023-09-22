Под Калининградом на озере открыли подводный парк "Янтарный" на глубине до 21 м

В день открытия также пройдет научная конференция, посвященная вопросам и проблемам подводной археологии

КАЛИНИНГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Подводный парк "Янтарный" открыли на озере Синявинском у калининградского побережья Балтийского моря. Уникальная экспозиция предметов, связанных с процессом добычи янтаря, разместилась на глубинах от 11 до 21 м, сообщила пресс-служба Музея Мирового океана, являющегося совместно с фондом "Морское наследие Отечества" инициатором проекта создания подводного парка.

"Первый в регионе подводный парк создан на озере Синявинском в поселке Янтарный на месте бывшего карьера по добыче янтаря. Когда в начале 1970-х годов запасы солнечного камня здесь были выбраны, чаша карьера заполнилась водой. И теперь семитонный ковш шагающего экскаватора, фрагмент гусеничной ленты гидравлического экскаватора, щит от бульдозера, огромная задвижка от трубопровода и вкладыш-улитка от земляного насоса - всего семь крупных предметов производственной техники горняков - стали объектами подводного парка", - рассказали в пресс-службе.

Подчеркивается, что подводный парк "Янтарный" - новая точка притяжения на туристической карте самого западного российского региона, оборудованная инфраструктурой для подводного туризма и рэк-дайвинга. Одновременно парк предназначен для подготовки аквалангистов-ныряльщиков, которые потенциально заинтересованы в реализации научно-исследовательских проектов по подводной археологии в сотрудничестве с Музеем Мирового океана.

По словам представителя пресс-службы, экспозиция производственной техники и механизмов, переданных для парка Калининградским янтарным комбинатом, установлена на дне озера на глубинах от 11 до 21 м по специально созданному маршруту. Подводный маршрут дополнен этикетажем, на берегу озера установлены информационные щиты. Перед погружением все экспонаты прошли необходимую очистку, были получены заключения экологов о их безопасности.

Первыми по маршруту подводной экспозиции в августе этого года прошли именитые дайверы и подводные фотографы. Совершив погружения, они сделали первые фотографии и видеокадры в местах расположения объектов подводного парка. Благодаря подводным фотографам Михаилу Кутузову, Степану Решетникову, Евгении Кирпиченковой, Сергею Шанину, Андрею и Виктории Нарчук, Александру Акивису увидеть экспозицию подводного парка "Янтарный" смогут все желающие, даже те, кто не умеет нырять, заметила представитель Музея Мирового океана. Выставка под названием "Ныряй с головой" с уникальными работами фотомастеров подводной съемки откроется 22 сентября в Морском выставочном центре в приморском Светлогорске.

В день открытия подводного парка "Янтарный", проект которого реализуется при грантовой поддержке Русского географического общества и содействии правительства Калининградской области, также пройдет научная конференция, посвященная вопросам и проблемам подводной археологии.