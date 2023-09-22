Расчистку реки Ахтуба под Волгоградом намерены провести до конца 2024 года

По словам зампредседателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Сергея Водолагина, мера позволит защитить от паводка 10 тыс. человек

ВОЛЖСКИЙ /Волгоградская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Работы по расчистке и углублению русла реки Ахуба, которые продлятся до конца 2024 года, обезопасят от подтопления 10 тыс. жителей острова Зеленый в Волжском под Волгоградом. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Сергей Водолагин.

"Первая цель - это расчистить и углубить реку Ахтубу. Она является тем кровеносным сосудом, который наполняется водой и дальше передает ее в Волго-Ахтубинскую пойму. И чем чище и полноводнее Ахтуба, тем больше воды заходит в пойму. В канальной части реки мы исключим возможные риски подтопления территории, в первую очередь острова Зеленый, где проживают порядка 10 тыс. человек", - сказал Водолагин.

По его словам, Ахтуба во время строительства Волжской гидроэлектростанции была перекрыта, и часть русла стала застойной, а в других местах обмелела. Работы на реке начались в июле. За два месяца выполнены подготовительные работы, началась выемка из русла иловых отложений, которые накопились за 50 лет.

"Всего нам предстоит до конца 2024 года, пока действует национальный проект "Экология", выбрать более 800 тыс. тонн донных отложений на этом участке реки", - добавил Водолагин.

Двухлетний проект предусматривает расчистку участка протяженностью 9,9 км - от истока до моста на остров Зеленый. Расчищенное русло сможет вместить больше воды во время паводка и позволит эффективнее напитать ерики, озера и протоки Каширинского водного тракта.

С 2019 года на выполнение мероприятий федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) направило 7,4 млрд рублей, только в 2023 году - 2 млрд рублей. Финансирование идет на работы в Волгоградской и Астраханской областях. Волго-Ахтубинская пойма играет важнейшую роль для засушливых регионов - Волгоградской и Астраханской областей. Она насчитывает более 3 тыс. озер, протоков и других водоемов. Спустя время после строительства Волжской ГЭС возникла угроза осушения поймы из-за критически низких уровней воды.