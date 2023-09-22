Специалисты из России обучат социальных предпринимателей в Таджикистане

Как сообщили в Россотрудничестве, речь идет в том числе о владельцах частных русскоязычных детских садов и дошкольных образовательных центров

ДУШАНБЕ, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты из России начали обучение в Душанбе социальных предпринимателей, в том числе владельцев частных русскоязычных детских садов и дошкольных образовательных центров по проекту, организованному представительством Россотрудничества.

"Специально приглашенные эксперты из Москвы в течение трех месяцев в очном и дистанционном формате будут бесплатно делиться ведущими практиками, чтобы помочь предпринимателям расширить бизнес: открыть новые филиалы, новые группы, разработать новые программы для детей", - сообщили в пресс-службе представительства.

Как отметил руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов, развитие образовательных проектов в республике является приоритетным направлением работы. "Знание языков открывает новые возможности, и данные курсы нацелены на масштабирование актуальных методик преподавания русского языка, расширение возможностей для представителей частных детских центров", - цитирует его пресс-служба.

Как рассказал журналистам на открытии программы руководитель Акселератора центров дошкольного образования Андрей Карабанов, участников курса обучат не просто расширять бизнес. "Это социальное предпринимательство и цель тут не только заработать денег, но у преподавателей должна быть очень сильная мотивация на развитие детей, нужно соблюдать баланс, мы это учитываем. Эксперты, которые будут работать с участниками курсов, они с большим опытом", - уточнил он.