В Подмосковье определили победителей регионального юниорского конкурса "Подрост"

Одновременно с конкурсом проходил слет школьных лесничеств области, собравший вместе более 90 участников из 19 школьных лесничеств

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Региональный этап юниорского конкурса "Подрост" завершился в Московской области. По его итогам были определены четверо школьников, которые представят Подмосковье на всероссийском этапе, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

"Четверо школьников - победители регионального этапа "Подроста" - со своими исследовательскими работами будут представлять Московскую область на следующий год на всероссийском этапе конкурса. Они стали лучшими в номинациях "Экология лесных растений", "Экология лесных животных", "Лесоведение и лесоводство" и "Проектная природоохранная деятельность". Поздравляем и желаем дальнейших побед!", - привели в материале слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

В пресс-службе рассказали, что лучшими в региональном конкурсе стали Анна Соколова с работой "Вкусовые предпочтения зимующих птиц Московской области", Виктория Хуснутдинова, которая представила проект "Оценка состояния окружающей среды городов северного Подмосковья по комплексу признаков у побегов ели обыкновенной", Алена Михеева и ее "Мониторинг эффективности приживаемости сеянцев хвойных растений при весенних и осенних посадках", а также Юлия Козлова с работой "Зеленая аптека в школе".

В ведомстве добавили, что одновременно с конкурсом проходил слет школьных лесничеств Подмосковья, собравший вместе более 90 участников из 19 школьных лесничеств. Ученики демонстрировали свои знания и навыки, таланты и умения в разных конкурсах.